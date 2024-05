¿Qué relación tiene Maroon 5 con el aniversario de los Reyes de España?

El 22 de mayo del año 2004, los reyes de España se dieron el "sí, quiero" en la Catedral de la Almudena. Veinte años después, en la Mesa de Redacción queremos recordar cómo fue el enlace.

El 3 de noviembre de ese mismo año Felipe de Borbón presentó en sociedad y ante los medios a la que sería su mujer, Letizia Ortiz Rocasolano.

¿Qué opinaban los españoles entonces de la que sería su futura reina? ¿Cómo vivieron el día de la boda? Los escuchamos.

This is love, de Maroon 5 comparte aniversario

En Estados Unidos ese mismo año, se estrenaba la canción "This is love" del grupo Maroon 5 dentro de su disco Songs About Jane.

El sencillo ingresó al top 10 de muchas listas de venta incluyendo varias de la revista Billboard. Muestra de la fama que alcanzó es que veinte años después la seguimos escuchando.

Pese a la letra de la canción basada en una relación conflictiva-destructiva, el éxito fue tal que hemos querido rendirles homenaje al comienzo de nuestra Mesa de Redacción.

Pero no es la única referencia musical del aniversario real que comentaremos. Por aquel entonces, en 2004, el grupo La banda del Capitán Canalla decía en una de sus letras "no sé la razón de que no me inviten a la boda real".