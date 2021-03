Momentazo con el 'The Best' de Tina Turner, una de las favoritas de Julia Otero para abrir el programa

Canciones para abrir el programa que le gustan a Julia Otero. Hoy "The Best", de Tina Turner. Mientras sonaba la música hemos ido escuchando frases que Julia Otero ha dicho sobre la canción en otros momentos del porgrama. "He visto a Tina Turner cantar esta canción como mínimo cinco veces", decía Otero que ha mostrado una predilección especial por el saxofonista, Edgar Winter que hacía moverse de izquierda a derecha a Tina Turner con los golpes de la música.

Una pedazo canción del año 89, decía Julia que al final de la canción ha rematado con su habitual sentido del humos con un suspiro de alivio, "buah, ya hemos hecho la digestión ¿eh?". Un momento radiofónico que ha tenido gran acogida entre los oyentes, y así lo han transmitido al programa con la participación a través de twitter:

Una forma divertida de volver a tener a Julia Otero en el programa, repasando esa lista de sus canciones favoritas. Una vez terminada la canción Carmen Juan lo ha rematado con el mejor resumen: "Julia te queremos".