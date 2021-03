Persona física y un señor de Murcia: El momento 'Señor Miyagi' de Villarejo

El excomisario Villarejo salió ayer de la prisión y entre sus primeras declaraciones, ha explicado que no quiere hacer daño al rey y que "las cloacas no generan mierda, sino que la limpian", recordando al Señor Miyagi. También ha explicado que no había hablado hasta ahora pero que ahora sí que lo hará. Lo analizamos con Raquel Martos y Pedro Vera.

Y por otro lado, Vera nos trae las tendencias más populares en Twitter de las últimas horas, como Dolly Parton, que donó 1 millón de dólares para la vacuna contra el coronavirus. Espero su turno para recibirla y mientras se la ponían, cantó su famoso tema 'Jolene'. O Sputnik 5, la vacuna rusa que la UE comenzará a estudiar para aplicarla a todos los países.