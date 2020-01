Mesa de redacción: Mayo del 68, ¿pero de qué siglo, profe?

Esta y otras referencias culturales marcan la distancia generacional . En Twitter un hilo nos invita a reflexionar en algunas de esas referencias, de las que los más jóvenes no tienen ni idea .

La Mesa de Redacción, con Marina Martínez Vicens, Goyo Benítez y Guillem Zaragoza. Las farmacias españolas baten récords de ventas de mascarillas estos días, ante la psicosis desatada por la crisis del coronavirus.

Hoy se cumplen 35 años de la canción 'We are the world', que fue un himno generacional en los 80. Mónica Oltra nos da explicaciones sobre sus palabras, pidiendo una reflexión sobre si hay que reconstruir o deconstruir la primera línea de mar en España, a la vista de los temporales que se suceden en poco tiempo.

Clara Jiménez Cruz (Maldita Hemeroteca), con el verdadero o bulo y con un repaso a la estrecha relación entre Irán y la financiación de Vox.

En el Supermartes de Agustín Alcalá, hablamos de Kobe Bryant, del coronavirus y de cómo Nueva York obliga a los comercios a admitir dinero en metálico como método de pago de los clientes.