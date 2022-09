La lamentable situación de los estudiantes de Erasmus en Italia: sin piso y durmiendo en estaciones de tren, albergues y coches

Marina Martínez Vicens nos cuenta en 'Julia en la onda' la situación que están viendo cientos de estudiantes españoles que están de Erasmus en Italia y no encuentran piso por lo que no les queda más remedio que estar durmiendo en albergues, estaciones de tren e, incluso, coches.

Están en varias ciudades de Italia, llegados desde distintos puntos de España y han tenido que recurrir incluso a dormir algún día en la estación de tren de Ferrara ante la desesperación. Intentaron alquilar antes de irse, algunos llevan meses intentándolo pero dicen que las inmobiliarias les rechazan por ser españoles, les piden muchos meses de fianza o incluso les intentan estafar.

Como no lograban alquilar a distancia decidieron viajar e intentarlo desde allí. Imposible. Uno de estos casos es el de Enrique, de Albacete, le concedieron plaza en la Sapienza, Roma. Desde marzo intenta encontrar algo desde España, pero como no era posible, su familia y él decidieron que viajara y intentara allí. Nada. Lleva desde el día 16 en un albergue que ha conseguido de milagro y del que se tiene que ir el 26 de este mes. Si finalmente no consigue nada, tendrá que volver.

Otro de estos jóvenes es Luis, estudiante de enfermería, le dieron plaza en Ferrara. Empezó a buscar piso en marzo, pero ante el temor de quedarse tirado decidió renunciar a la beca.

Sin embargo, esto no es algo nuevo, Sara, filóloga, se fue de Erasmus antes de la pandemia a Burdeos, se apuntó a un programa universitario que se supone que te facilita encontrar alojamiento. En julio le dijeron que no había nada para ella y se fue sin nada. Aunque finalmente encontró una infravivienda en casa de una persona mayor que estaba llena de cucarachas, "pero al menos tenía un techo", dice.