'ChatGPT', la inteligencia artificial entrenada con más de diez millones de palabras

Concha Monje habla un día más en 'Julia en la onda' sobre inteligencia artificial, en este caso lo hace de una herramienta que está a la orden del día, 'ChatGPT'. Para entender en qué consiste, Concha Monje explica lo que es un 'Chat bot', esas cajitas conversacionales que sustituyen a los servicios de atención del cliente en infinidad de páginas web.

Pues bien, 'ChatGPT' es un bot pero generalista y es capaz de generar infinidad de contenidos escritos muy parecidos a textos redactados por un ser humano. Esta herramienta es capaz de descifrar ciertas ecuaciones matemáticas y va más allá de crear una simple conversación.

Una inteligencia artificial entrenada con más de ocho millones de textos

'ChatGPT' ha sido entrenada con un conjunto de documentos con más de ocho millones de textos y más de diez millones de palabras. Con estos documetos aprende a realizar tareas del procesamiento del lenguaje y genera artículos coherentes y bien escritos.

Sin embargo, no es otro todo oro lo que reluce y 'ChatGPT' no es infalible. Esta máquina no entiende lo que preguntamos y tampoco lo que dice y es por ello que en ocasiones las respuestas son erróneas.