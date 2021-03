La tele con Monegal: 'Mi Hija', el culebrón turco que combina drama y tensión

Ferrán Monegal nos trae el último capítulo del culebrón turco, 'Mi Hija', que trata de una niña con una grave enfermedad y que su madre la abandonó cuando era muy pequeña. Esta serie ha enganchado a la audiencia y este episodio recogió un 20,7% de audiencia y más de 3 millones de espectadores. El drama ha ido en aumento y, en este capítulo, Oiku, la protagonista, interpretaba junto a su clase la obra 'Blancanieves'. Se come la manzana y se cae el suelo, sin embargo, cuando el príncipe le da un beso, ella no despierta y es cuando se dan cuenta que no estaba interpretando y se había desmayado.

Y en otros temas, Monegal nos habla del conocido programa '¿Quién quiere ser millonario?', que invita a famosos a participar como David Broncano o Bibiana Fernández. En esta ocasión, Resines es el concursante y le preguntan quién es el escritor que utilizaba el pseudónimo 'Silver Cane'.