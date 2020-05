La tele con Monegal: La polémica expulsión de Saray en 'MasterChef'

Nuestro crítico de cine, Ferrán Monegal cuenta que nada más empezar el programa, en su primera prueba, Jordi Cruz invitó a marcharse a la concursante, que presentó unas galletas y un batido, por sus continuas faltas de respeto a los cocineros del talent.

El detonante de su expulsión llegó en la prueba de eliminación donde presentó una perdiz sin cocinar ante el jurado. Una decisión que no se tomó nada bien los tres chefs del programa. Incluso pidieron disculpas al considerar un error eligiendo a esta aspirante.

Por otro lado, habla de la entrevista de Roberto Leal en El Hormiguero por el estreno de 'Pasapalabra'. En esta ocasión Pablo Motos hablaba al presentador de televisión sobre su acento andaluz. Él mismo comentaba que "no tiene nada que ver la dicción con el acento andaluz. Me importa que los televidentes me entiendan y creo que lo hacen después de 20 años en televisión".