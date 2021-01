La tele con Monegal: "Gonzo ha radiografiado hasta el alma de Pablo iglesias"

Gonzo entrevistó al vicepresidente Pablo Iglesias en 'Salvados': "Ha sido implacable en su entrevista a Iglesias, le ha radiografiado hasta al alma... aunque hay que decir que el vicepresidente se ha dejado", asegura el crítico televisivo Ferrán Monegal sobre la entrevista emitida en La Sexta.

Las polémicas palabras de Iglesias sobre Puigdemont

Aunque la parte más polémica de la entrevista fueron las palabras de Iglesias sobre Carles Puigdemont, a quien considera 'exiliado', mientras que al rey emérito lo llama fugado. Gonzo preguntó a Iglesias si consideraba que se podía comparar el exilio de Puigdemont con el de los exiliados republicanos del siglo XX. "Creo que sí", respondió el vicepresidente, lo que ha generado un gran revuelo mediático.

El catedrático en Historia Julián Casanova nos cuenta en Julia en la Onda que "la gente que se iba al exilio sufría tortura, cárcel y a veces la muerte". "Cuando haces una comparación tienes que conocer la sensibilidad de la historia. El presente no repite el pasado. Pero el pasado ilumina el presente. Si no sabes cómo pasa esto es mejor que no digas nada", reflexiona Casanova.

Monegal hace un repaso también al resto de la parrilla televisiva y nos cuenta sus impresiones del regreso de 'Cuéntame'. Los Alcántara ya llevan 20 temporadas en la parrilla.