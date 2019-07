Ferrán Monegal: "Las tramas de 'Big Little Lies' son para mojar pan"

LA TELE CON MONEGAL

Monegal lamenta estar "solo como una oliva" y no poder acompañar en Madrid al resto del equipo de JELO. "Yo no cuento para nada", se queja, y añade: "sufro mucho". Ferrán Monegal analiza un nuevo capítulo de la serie de éxito que emite Antena 3: 'Big Little Lies'. También revisa el programa de TVE 'Lazos de sangre' y da una pincelada al programa de 'Late Motiv' que presentó Bob Pop .