Historias de la tele con Borja Terán: ¿Cómo nacieron los videoclips musicales?

Hablamos de videoclips. Y es que, antes de que naciesen, apareció el scopitone, una máquina parecida al jukebox (un dispositivo que reproducía música introduciendo monedas o billetes) pero que permitía ver cantar a los artistas mediante una pieza audiovisual.

Por aquel entonces, la televisión ya hacía creaciones audiovisuales. "Eran una especie de mini películas para lograr la sorpresa de la audiencia", ha explicado Borja Terán, quien ha destacado a Raffaella Carrà como "una de las grandes creadoras de puestas en escena".

Pero, ¿Cuándo nacieron los videoclips? "Hace 40 años, con el lanzamiento de MTV", ha asegurado Terán. La cadena empezó sus emisiones como primer canal temático que solo emitía videoclips y se estrenaron con la canción "Video Killed the Radio Star", de "The buggles".

Repasamos con el periodista algunos de los videoclips más populares como el de "Thriller" de Michael Jackson, "What´s Love Got To Do With It" de Tina Turner o "Baby One More Time" de Britney Spears, entre otros.

Finalmente, Borja Terán nos ha dejado su particular encuesta. Esta vez, nos ha preguntado sobre