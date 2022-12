¿Por qué sigue subiendo el precio de los alimentos si la inflación no es tan elevada?

El precio de los alimentos sigue al alza aunque la inflación se relaje y no sea tan elevada. El economis Luis Garicano habla sobre el tema en El Especialista de Julia en la onda y cree que no hay una situación en la que se esté inflando el precio de los alimentos por competencia y explica que "hay un problema grave por la crisis energética y la guerra".

Al respecto de esta situación, Luis Garicano desaconseja que el Gobierno se meta a regular el precio de los alimentos porque haría que "el productor que no venda en España lo haría en otro lugar". "No hay dónde cortar los márgenes, sino que lo que comprarn a los agricultores es mucho más caro", añade.

Sin embargo, el Banco de España ha constatado que la facturación de las empresas en España ha crecido casi un 49% en comparación con los primeros trimestres del 2021. Garicano cree que esto es debido "al crecimiento de las ventas", pero afirma que "no quiere decir que se estén llevando tanto beneficios".

La acusación de Bruselas a Deutsche Bank y Rabobank

La Comisión Europea ha acusado este martes a los bancos Deutsche Bank y Rabobank de formar un cartel para distorsionar la competencia en el mercado de deuda soberana denominada en euros, mediante el intercambio de información sensible y otras prácticas contrarias a las reglas de la Unión Europea entre 2005 y 2016.

En el pliego de cargos remitido a las dos entidades, el Ejecutivo comunitario les informa de sus sospechas respecto a que durante esos años usaron intermediarios para intercambiar informaciones comerciales "sensibles" y coordinaron sus estrategias de precios y de negociación de cara a las negociaciones en el mercado secundario de deuda soberana en el espacio económico europeo.

El economista Luis Garicano da su visión al respecto y expresa en 'El Especialista' de Julia en la onda que "es una acusación gravísima". Garicano espera que "la Comisión Europea sea muy dura y caigan multa millonarias" y deja claro que "si hacen esta acusación es porque hay evidencias de mensajes que lo certifican".

Las multas podrían ser muy significativas pero no aún no se conocen los detalles y hasta ese momento no llegarán a tomar una decisión. Luis Garicano afirma que "si esto ocurriese en Estados Unidos, los ejecutores de este plan estarían en la cárcel".