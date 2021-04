El Especialista: Los ERE de la banca

CaixaBank ha propuesto un ERE de más de 8.300 personas siguiendo su plan de fusión. Charlamos con el economista Gonzalo Bernandos que nos explica que en estos casos, "los empresarios siempre optan por despidos masivos en vez de por bajarse los sueldos".

Para el economista, la evolución de la banca española durante los últimos 20 años ha sido cuestionable, ya que durante el boom inmobiliario, ofrecían dinero a todo el mundo y hacían buenos negocios, aunque esto paró de golpe cuando explotó la 'burbuja'. Dijeron que cambiarían su modelo de negocio, aunque no fue así. Ahora, apuestan por un modelo virtual en el que es el cliente el que tiene que hacer la mayor parte de la gestión de forma online. "Te dan la tecnología y tú haces el resto", considera.

En los momentos de crisis, la banca solo ha accedido a la reducción de empleados en vez de, por ejemplo, crear franquicias o ofrecer más al consumidor. "Se han convertido en un gran bazar donde venden zapatos y viajes".

El sistema actual consistirá en un call center en el que se resolverán las dudas a través de internet. No obstante, Bernardos señala que hay peligro que estos puestos sean ocupados por personas que viven en el extranjero y cobren menos que los trabajadores nacionales.

El papel del Gobierno

El economista nos aclara que Nadia Calviño está siendo muy inocente con este ERE porque ella sabe que estos procedimientos se hacen para ganar más dinero, aunque no por aumentar el número de clientes, sino por los despidos de personal. Reconoce que en las fusiones donde hay una empresa pública y otra pública, el Gobierno no puede "no hacer nada".

Estos ERE están previstos que sean prorateados entre los diferentes grupos de edad, para no echar solo a los empleados de mayor edad. Bernardos manifiesta que antes había un tipo de ERE en el que las empresas pagaban un 80% del sueldo hasta que los trabajadores se pudieran prejubilar y argumenta que "estos ERE eran más caros, pero voluntarios".