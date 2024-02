Así funcionan los índices de referencia del precio del alquiler publicados hoy por el Gobierno

Hace unas horas el Gobierno ha publicado el Índice de Referencia del precio del alquiler, uno de los pilares de la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de mayo, que persigue garantizar el acceso a la vivienda para la población con un menor poder adquisitivo. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, se ha mostrado muy crítico con esta normativa en su sección semanal en 'Julia en la Onda'.

¿En qué consiste este Índice?

Este Índice establece un criterio a nivel nacional para todas las administraciones autonómicas que decidan aplicar la Ley de Vivienda aprobada el pasado 23 de mayo: en base a criterios como la superficie del piso o los servicios que ofrece la comunidad en la que se integra, el Ministerio de Vivienda establece los precios que se recogen en el Índice, que pueden ser consultados en la página web del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda.

Sin embargo, este índice no afecta de la misma manera a todos los propietarios en las zonas consideradas tensionadas, pues la ley distingue entre tres grupos, que podrán establecer precios de alquiler más o menos próximos a los valores de este Índice:

Los considerados grandes tenedores no podrán cerrar nuevos contratos de alquiler que establezcan precios superiores a los marcados por el Índice.

Los propietarios (grandes y pequeños) que cierren contratos de alquiler nuevos en viviendas que lleven más de 5 años sin ser alquiladas tampoco podrán superar el valor de este Índice.

Los pequeños propietarios en zonas tensionadas que renueven contratos podrán incrementar el precio hasta un 3% con respecto al contrato anterior, independientemente de lo que marque el Índice en esta zona.

Con todo, está Ley tiene una gran limitación: a pesar de tratarse de una normativa estatal, es competencia de las Comunidades Autónomas activar o no este mecanismo, mediante la declaración de "zonas tensionadas": determinadas zonas, que cumplan los requisitos establecidos por la Ley, pueden alcanzar este estatus que activa el tope de los precios del alquiler, si bien solo Cataluña ha manifestado su intención firme de aplicar esta normativa. Navarra y Aragón han solicitado más información al Gobierno al respecto de esta medida.

La crítica opinión de Gonzalo Bernardos

El economista Gonzalo Bernardos se ha posicionado con respecto a esta normativa, que considera populista: "Yo estoy totalmente en contra de la Ley de Vivienda", afirma el economista, que considera que la norma "no arregla ninguno de los temas que pretende arreglar, y en cambio empeora drásticamente el mercado de alquiler". El economista pone el ejemplo de Nueva York, Berlín o París, donde ya se han establecido normativas similares que buscaban topar los precios: "Se han aplicado en muchos lugares y siempre ha fracasado", ha comentado el profesor de Economía en 'Julia en la Onda'

Bernardos ha argumentado su postura, afirmando que la Ley de Vivienda establece muchas dificultades para desahuciar al inquilino que no paga y se declara como vulnerable: para el economista, esto provoca que muchos propietarios decidan no sacar sus viviendas al mercado. El economista considera que la Ley de Vivienda "ha excluido del mercado a toda la gente humilde", y que afectará sobre todo a aquellas familias migrantes que quieran establecerse en alguna de las grandes ciudades de España.

En el programa, Bernardos ha señalado directamente a la administración como culpable del problema de la vivienda, por no haber acometido grandes proyectos de construcción de vivienda pública de alquiler. El economista también ha afeado las declaraciones de la Ministra de Trabajo Díaz, que ha hecho un llamamiento para evitar que los agentes privados se hagan con más vivienda: "Si ese señor no tuviera esas viviendas, y si confiáramos en que las tiene la administración pública, no habría viviendas de alquiler", ha aseverado el economista.

Bernardos también considera bastante genéricos los requisitos que las zonas deben cumplir para considerarse como zonas tensionadas: "Prácticamente cualquier sitio se puede considerar una zona tensionada", ha afirmado Bernardos, que defiende la constitución de un programa de alquiler social que ofrezca incentivos económicos a los propietarios que saquen sus viviendas al mercado.

Los trabajadores de la banca, en huelga

En el programa, Bernardos ha opinado además sobre la huelga que están secundado muchos de los 141.000 trabajadores de la banca en nuestro país. El economista se muestra conforme con las reivindicaciones de los trabajadores, señalando que los amplios beneficios obtenidos por la mayoría de los bancos no se han reflejado en un aumento en las nóminas de de los trabajadores.