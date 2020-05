Ximo Puig: "En julio y agosto estaremos en disposición de poder abrir el turismo"

Ximo Puig, Presidente de la Generalitat, ha explicado su enfado con Pedro Sánchez cuando mantuvo a casi toda la Comunidad Valenciana en la fase 0. "Me rebela un poco la arbitrariedad y que no hayan reglas claras, ese fue el motivo de nuestro enfado inicial, pero ya he pasado pantalla. Ahora estamos en situación de decidir".

Ahora sin embargo, es partidario de que no se pase a la fase 2. "El Estado de Alarma ha funcionado y probablemente sería prudente mantenerlo quince días más". Cree que a sociedad española ha sufrido mucho, y ahora que parece que las cosas van mejor, hay que tener paciencia para no dar marcha atrás. “Nos estamos relajando, pero la sociedad española se ha portado muy bien”. “En unos días se puede mejorar mucho. Que vaya a haber verano y los ciudadanos puedan disfrutar de las playas, es ilusionarte para una sociedad que ha perdido tanto”. Indica que esta tendencia hacer prever que "En julio y agosto estaremos en disposición de poder abrir el turismo".

Por último, ha lamentado la actuación del partido líder de la oposición en un momento tan delicado como el que se vive en España. "No he entendido nunca que el PP, que es el principal partido de la oposición, se distanciara de una decisión como la del Estado de Alarma. En las reuniones de presidentes ninguno se ha mostrado en contra de mantener las restricciones de movilidad".