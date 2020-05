El emotivo reencuentro entre Ismael y su burra 'Baldomera' tras dos meses de confinamiento

ENTREVISTA EN JULIA EN LA ONDA

Ismael es periodista y vive en Málaga. En la casa familiar, vive desde hace dos años la burra 'Baldomera', a la que tiene un inmenso cariño y no podía ver desde hace dos debido al confinamiento. Por ello, Ismael grabó su reencuentro y el vídeo se ha vuelto viral: "Vuelvo a escuchar el vídeo y me emociono, no lo puedo evitar".