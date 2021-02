Radiografía de los aspirantes al MIR en 2021: "Utilizan a los residentes para suplir las carencias del sistema"

Durante meses, los españoles salimos a aplaudir a nuestros sanitarios a los balcones. La pandemia nos ha hecho conscientes de la importancia de su trabajo, lo que no significa que sus condiciones laborales hayan mejorado. Es los que sienten los miles de médicos que están estudiando para presentarse en marzo al MIR, el examen para acceder a la especialización. ¿Es el mejor año para prepararse la prueba o el peor?

Alex Mayer, vicepresidente de la asociación MIR en España, Laura Martínez Hernámdez, ex presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y Mari Loli Reverte, que acaba de terminar la carrera y trabaja en la sanidad privada.

Mari Loli, que no se presenta este año al MIR y que trabaja en la Sanidad Privada, nos asegura en Julia en la Onda que este año no se presenta al examen porque "no puede poner en riesgo su formación" y que desde que empezó la pandemia se ha utilizado a los residentes para "suplir las carencias en el sistema en lugar de hacer la formación que les corresponde".