'Puertas abiertas', una crítica a la islamofobia: "¿Acaso se habla de terrorismo cristianista?"

Durante estos días, se puede disfrutar en el Teatro Romea de Barcelona la obra 'Puertas abiertas', protagonizada por Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali. Es un homenaje a los atentados terroristas que sacudieron París durante 2015 y pretende criticar la islamofobia presente en nuestra sociedad. Nos explican que "todos tenemos prejuicios y miedos, pero es precisamente el dolor lo que nos une y nos permite conocernos".

Señalan que uno de los grandes problemas es que se siga hablando de 'terrorismo islámico': "¿Acaso alguien utiliza la expresión terrorismo cristianista o judaista?". Por ello, consideran que debemos abrazar las diferencias porque solo prestando atención a los demás somos capaz de percibirlos y por tanto entenderlos y quererlos.

El Hilali nació en Libia pero ha vivido principalmente en Barcelona, no obstante, ha tenido que enfrentarse a estigmatización y racismo. "Nosotros no empezamos de 0, sino que lo hacemos de -1000 y solo por tu nombre o apellidos", destaca. Además, subraya que solo nos centramos en los atentados cuando suceden en Occidente, a pesar de que la mayoría tienen lugar en países árabes: "Mueren muchos más musulmanes que no cristianos en estos ataques pero no hacemos caso porque el dolor no se siente igual si es ajeno".

'Puertas abiertas' está teniendo mucho éxito y los protagonistas reconocen que cuando acaba, el público se acerca a ellos a confesarles que les han hecho reflexionar y abandonan el teatro con el chip cambiado.