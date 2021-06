¿Problemas para entender el BOE? Llega un diccionario que puede solucionarlo

La gente no se lee el BOE porque no lo entiende, sin embargo, para solucionar esto, Eva Belmonte y Mauro Entrialgo han publicado el 'Diccionario ilustrado BOE-Español', un manual muy didáctico y divertido para entender la letra pequeña de nuestra legislación. Nos explican que este mundo era un "pozo lleno de historias" y con gran relevancia porque es la realidad de la política: "Hasta que una ley no llegue ahí, no existe. Además, es interesante contar cómo afectarán estos cambios a las personas".

Belmonte era la que lo 'traducía' y Entrialgo el ilustrador gráfico que dibujaba las viñetas y nos cuentan que ambos han aprendido del carácter del otro, tanto la seriedad como la gracia.

Hablamos del decreto ley y su uso en la política durante los últimos años y recuerdan que no depende de la cantidad, sino del contenido: "El problema está cuando un decreto de 700 hojas cambia 20 leyes".

Este diccionario está escrito para todo el mundo porque el objetivo era "democratizar el lenguaje" y ambos inciden en que sería necesario que las personas tuvieran más nociones sobre esto: "Habría que enseñar cómo se aprueba una ley".