Premios Princesa de Girona: "El premio te da una visibilidad inmediata y enorme"

Arancha Martínez, fundadora de la ONG 'It Will Be' y Premio Princesa de Girona Social en 2018, cuenta en 'Julia en la onda' que los últimos dos años han sido claves en su carrera gracias al impulso del premio: "Me he conseguido posicionar como un referente en innovación social".

Fruto de ello, ha recibido otros premios, pues "el impacto ha sido enorme". Además, explica que apuesta por la solidaridad eficiente, pero lamenta que es algo que "cuesta más".

María Escudero Escribano, ingeniera química y Premio Princesa de Girona Investigación Científica en 2018, trabaja en el desarrollo de energías renovables. Aunque había recibido varios premios internacionales con anterioridad, asegura que el impacto del Princesa de Girona ha sido "grandísimo".

"El premio te da una visibilidad inmediata y enorme", explica, y remarca que la ciencia es "clave" para resolver los retos de la humanidad, por lo que considera necesario invertir en ciencia y construir así un futuro sostenible.

En este sentido, explica que se debe acabar "cuanto antes" con los combustibles fósiles y, paralelamente, aboga por un consumo sostenible.

Por su parte, Rafael Rodríguez, director de escena, Premio Princesa de Girona Artes y Letras en 2019, que recibió el galardón por su visión de la ópera como una herramienta de construcción social, expresa que después de recibir el premio, su carrera ha experimentado "un cambio brutal" , ya que no solamente le ha dado visibilidad a él, sino al género.

Por otra parte, el director de ópera celebra que en el sector de la música "se han dado cuenta que hay directores muy jóvenes que hacen ópera".

Asimismo, relata que, durante la pandemia, son estos jóvenes directores quienes han ayudado a la ópera: "Los teatros que no estaban acostumbrados a moverse por plataformas se han dado cuenta de que hay toda una generación de directores muy acostumbrados a trabajar así y han encontrado una manera de sortear la pandemia".