Paz Vallés sobre las malas formas de algunos jueces: "Quien tiene más poder debería responsabilizarse de su comportamiento"

El Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) ha emitido un comunicado en el que se queja del comportamiento que tiene el juez Alfonso Guevara, presidente del tribunal que está juzgando a tres personas por su implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, por el trato que está dando a los abogados.

Paz Vallés denunciaba en su cuenta de Twitter ante este comportamiento y preguntaba a sus seguidores "¿A quién no le ha gritado alguna vez un juez? A mí sí, y duele". La abogada ha querido aclarar que "afortunadamente la mayoría de magistrados son exquisitos en educación", pero que la difusión de este hecho "ha sido también porque existe".

¿A quién no le ha gritado alguna vez un juez? A mi sí, y duele. Los abogados, en la defensa de nuestros clientes, soportamos gritos y humillaciones que no deberíamos tolerar. Yo no acepto en mi vida que nadie me grite ¿Por qué debo aguantar que un juez lo haga? Debería prohibirse pic.twitter.com/xfQ5XmmM57