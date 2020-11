Isabel Allende: "Vivimos en un patriarcado y se mantiene por un sistema de violencia"

La escritora chilena Isabel Allende habla en 'Julia en la onda' sobre su nuevo libro 'Mujeres del alma mía', sobre su vida y su "larga trayectoria como mujer y como feminista", y lamenta que todavía hoy "vivimos en un patriarcado" con violencia, sobre todo, hacia la mujer.

"Vivimos en un patriarcado. Es un sistema de opresión política, económica, cultural…y se mantiene por un sistema de violencia", critica, a la vez que reconoce que el precio que ella ha pagado por tener independencia "ha sido muy barato".

Feminista desde pequeña y femenina

Así, cuenta que desde niña fue feminista y que su madre "estaba un poco horrorizada" porque no sabía lo que era. "Siempre he sido feminista y eso no significa que no haya sido femenina", asegura, pues considera que siempre ha sido "muy coqueta".

Respecto a la situación de su país, comenta que "todo el esplendor económico que hay en Chile está mal distribuido". "La mayoría de la clase media vive a crédito porque no tienen el dinero en efectivo. Llevamos 40 años con esta desigualdad tremenda", denuncia.

La escritora guarda 24.000 cartas que escribió a su madre

Por otro lado, desvela que escribía cartas todos los días a su madre hasta que murió, algo que ya no hace. En total, la escritora guarda cerca de 24.000 cartas. "Los días se pierden unos en otros y no hay conciencia del paso del tiempo", lamenta. Y, preguntada por la muerte de su hija y por la maternidad, cuenta que no habría podido hacer nada de lo que hizo sin la ayuda de otras mujeres.

Por último, Allende se muestra "asustada" con Trump porque "puede hacer tantísimo daño". "No hay una política de protección ni de nada y tampoco permite que Biden lo haga. Paraliza todo y está sacando a gente clave del FBI, de la CIA, del Pentágono…", concluye.