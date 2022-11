Óscar Puente: "Valladolid es un diamante en bruto y la gran desconocida de España"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, explica en Julia en la Onda su relación con la Junta y con el Gobierno central: "Tengo consejerías de la Junta con las que tengo una excelente relación. Muchas veces es más una relación entre personas que entre partidos. En general, tengo una gran relación con los ministerios y con algún otro no".

"Por ejemplo con el Ministerio de Justicia. No tiene intención de llevar a cabo la unificación de sede judicial en Valladolid. Nos lo podían haber dicho antes porque nos hubiéramos ahorrado el esfuerzo. Desde el ministerio de Justicia no llama nadie. Estoy muy enfadado claro", añade.

Hay quién dice que su objetivo es el de ser ministro, algo que desmiente categóricamente: "He podido ser ministro dos veces pero estoy dónde quiero estar. No cambio ser alcalde de Valladolid por ser ministro, de ninguna manera. Valladolid es un auténtico diamante en bruto y la gran desconocida de España. Solo hace falta tiempo, a mí me han dado ocho años y espero que me den alguno más"..

Respecto a la campaña para las elecciones en la alcaldía comenta que "el enfoque en la campaña es explicar lo que haces y explicar cuál es la alternativa, que está muy claro. Es más menos una dupla al estilo Mañueco-García Gallardo".

"El problema de Feijóo es la gestión de las expectativas. Eran muy altas en todos, incluso en los de izquierda. Venía alguien muy hecho. La realidad a confrontado con esas expectativas y eso ha hecho que se frene el efecto Feijóo y que incluso esté retrocediendo", dice sobre el nuevo presidente popular.

"Y sobre la renovación del CGPJ que "es un tema muy delicado, estamos hablando de las reglas de juego. Cuando uno cambia las reglas del juego tiene que asumir para que el otro también vale ese cambio. Yo trabajaría en convencer al PP para la renovación. No hay que tirar la toalla pero tampoco ser ingenuos.