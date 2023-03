"Orgullo vieja", monólogos repletos de humor contados por mujeres de entre 70 y 97 años: "Esto nos da vida"

En el año 1985, se estrenaban 'Las chicas de oro', una serie que tenía como protagonistas a 4 mujeres maduras. Aquella serie revolucionó el ambiente televisivo porque se alejaba del estereotipo de las abuelas, tocaba todo tipo de temas.

Y ahora, 40 años después, hay ocho sevillanas del barrio de Triana que van a subirse al escenario para hacer teatro, monólogos, reivindicando lo que llaman 'orgullo de vieja'

La obra 'orgullo de vieja', son una serie de monólogos protagonizado por mujeres que han conseguido convertir su sueño en realidad, se han convertido en actrices. La obra se representará también en Huelva, Málaga y Madrid.

Algunas veces me he quedado en blanco, he improvisado y me ha salido bien