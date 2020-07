Luis Garicano, sobre el fondo de recuperación europeo: "Con un poco de suerte, cantaremos victoria esta noche"

"Es obligatorio llegar a un acuerdo tras cuatro días de negociación", asegura Luis Garicano, jefe de la delegación europea de Ciudadanos y economista, sobre la cumbre que se lleva a cabo ahora en Bruselas para pactar unos fondos de reconstrucción. "La subvención directa está en torno a los 390.000 millones, así que estamos muy cerca de lo que se pedía en principio y de una cantidad que se va a aceptar por todos", considera el economista. "Con un poco de suerte esta noche cantaremos victoria y podremos empezar a implantarlo, que es lo importante", dice con optimismo Garicano.

"Holanda se siente un poco abandonado por Alemania, que se ha puesto de lado de los países del sur", explica Garicano, que considera una "pataleta" la actitud de los países frugales. "Es una negociación épica, la Unión Europea está dando un paso novedoso... se está discutiendo el presupuesto de los próximos 7 años de Europa", expone el economista. "Para que nos entiendan, imaginen una negociación en la que se haga el presupuesto de España para los siete próximos años, sin Gobierno, en el que sean todas las comunidades autónomas las que se tienen que sentar", ilustra el eurodiputado.

"Lo único que me preocupa es un tema un poco complejo: la unanimidad", apunta. "Que cualquier país puede dar el alto, como insiste Holanda, implica que un país enfadado pueda empezar a impedir que un país cobre dinero y eso puede provocar fricciones terroríficas", explica el economista. "Sería un error incluso para el propio Rutte", insiste Garicano, que considera que este proceso debería pasar por el Parlamento. "Me temo que no va a haber más remedio que aceptar esta unanimidad", lamenta.

"Tal y como ha empezado la reunión parece que todo ha ido en torno a rebajar el dinero destinado a los fondos, y ahora estamos en el 80% de la cifra propuesta", considera Garicano. "En lo que han cedido los países frugales es en la cantidad", reflexiona. Para Garicano el término "frugal" es "marketing" porque "no sería muy correcto llamarles tacaños". "Alemania ha entendido que hay que gastar en los momentos malos y ahorrar en los buenos", zanja el economista, que también apunta con ironía: "Si el Reino Unido hubiera estado en la Unión Europea no habría habido ningún tipo de negociación" porque no estarían dispuestos a participar en ningún fondo comunitario.