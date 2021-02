Lola Aguilella, la 'tiktoker' viral: "Nunca pensé que me haría conocida por criticar una paella"

Lola Aguilella nunca se imaginaba que pasaría de 3 a 23 millones de seguidores en la popular red social, Tik Tok. Lo ha conseguido gracias a su comentario a un vídeo donde se preparaba una paella y ella reaccionaba alterada al ver los ingredientes que utilizaba. "Nunca pensé que me haría conocida por comentar una paella", reconoce.

@madreindignada explica que se creó la cuenta durante el confinamiento, aunque no subía nada porque su familia no quería colaborar con ella, hasta que su hijo le mandó el vídeo de la paella y ahí comenzó su fama. Aguilella cuenta que no controla todavía Tik Tok y necesita que sus hijos la sigan ayudando para conocer su funcionamiento.