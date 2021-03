Leticia Pérez: "El desorden nos cuesta dinero"

Con el confinamiento por el coronavirus, hemos pasado muchas más horas metidos en casa y se ha reabierto el debate sobre cómo debemos ordenar nuestros domicilios y cuáles son los mejores métodos de organización. Para resolver estas dudas, conversamos con la organizadora profesional, Leticia Pérez, que nos aclara que principalmente hay que evitar el desorden: "Este solo hará que tengamos que gastar dinero en alquilar trasteros para poner todos lo que no queremos en casa pero tampoco podemos desprendernos".

El problema del orden no afecta a las personas que viven solas, ya que si ellas están felices y se aclaran, no podemos intervenir, sin embargo, esto no se puede dar cuando convivimos: "Si vivimos con alguien desordenado, tenemos que decírselo para llegar a acuerdos y que todos estemos a gusto".

Método Mari Kondo

Pérez critica el famoso método de orden de Mari Kondo, que consiste en desprenderse de todo aquello que no se usa y considera que solo hay que hacerlo en caso de no tener espacio o que no lo queramos. "¿Si tenemos tiempo y ganas de disfrutarlo, por qué deberíamos tirarlo?". Asimismo, añade que esto no significa conservar todo lo que tenemos, sino que hay que dejar espacio para nuevas cosas.

Uno de los factores que impide hacer espacio es el apego, que puede estar vinculado tanto al pasado como al futuro, es decir, no querer tirar un objeto por su importancia antes o por la creencia de que volveremos a usarlo más adelante. "El apego es miedo y se traduce en la dificultad de ordenar".

La importancia del orden

"No es lo mismo ordenar que organizar". Con esta idea, quiere expresar que tenemos que ser lo más prácticos posibles para hacernos la vida más sencilla: "Si desayunamos en casa, lo mejor es poner todos los utensilios juntos, así cada mañana ahorraremos tiempo".

Cada persona puede tener sus sistemas de orden y limpieza, sin embargo, Pérez recomienda, por ejemplo con los armarios, vaciarlo entero y ver qué necesitamos y qué no. "Aquí hay que actuar con sinceridad y preguntarse si usaremos una prenda realmente o no". Para ello, lo mejor es utilizar un día entero y mentalizarse de su importancia. Además, debe hacerse una vez al mes.