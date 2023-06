'Kepler Sexto B', la película en la que Karra Elejalde se convierte en un 'quijote espacial'

Alejandro Suárez Lozano dirige 'Kepler sexto B', la cinta protagonizada por Karra Elejalde y Daniela Pezzoti. De ella nos habla el actor en Julia en la onda. Asegura que es una película que "tiene mucho de crítica social, habla del paro, inmigración, malos tratos, la soledad...".

"Es muy particular, el comienzo es un guiño que nos va a llevar a la ciencia ficción, luego nos encontraremos con la cruel realidad. Es agridulce, tiene momentos emotivos. hay gente que sale llorando del cine pero también sonríes durante la película" afirma.

Nuestro experto en cine, David Martos, nos cuenta que en 'Kepler sexto B' no hay pecado de spoiler que cometer. "Es una película que su característica principal es que es muy emocional, va a las emociones que a través de una fantasía llegamos al corazón de un hombre que se siente solo y que busca la salida a su soledad con una expedición a la escalera" asegura Martos.

Karra nos cuenta que cuando actúa se obsesiona con no ser él. "Con que el personaje que tenga que interpretar tenga la menos molécula de mí. Pero cada uno tiene su metodología y yo ahí no me meto" afirma.

"Para creerme un personaje le tengo que aproximar a mí, a la vez que me tengo que desprender de él" nos confiesa a la hora de hablar de su actuación.

Actor favorito de Julia Otero

Julia Otero le confiesa antes de comenzar la entrevista que es su actor favorito. "Pero recuerda que hay quien dice que los elogios debilitan" asegura Otero. Karra Elejalde Le da las gracias y asegura que es "una persona que no sabe recibir halagos". "No sé donde meterme cuando me pasa, pero te lo agradezco mucho" afirma Elejalde.

Argumento de la película

Zaida es una niña solitaria que vive con su padrastro en un barrio humilde, y su peculiar vecino Jonás, un hombre mayor y solitario, que pasa sus días refugiado en su mundo imaginario creyendo que su piso es una nave espacial, la Orión, en un planeta extraño y lejano, Kepler, y él un astronauta de la NASA.

El casual encuentro entre los dos traerá consigo una peculiar y especial relación en la que ambos se descubrirán, se ayudarán y se salvarán el uno al otro embarcándose en una surrealista y emotiva misión de rescate mutuo que les pondrá a salvo de las inclemencias de la vida.