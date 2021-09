La iniciativa de "Las Kelly" para combatir la precariedad laboral del sector y cambiar la idea de turismo

Las camareras de piso, más conocidas como las Kellys, se componen de un colectivo de mujeres que limpian las habitaciones de los hoteles y de los alojamientos turísticos.

"En muchos casos, cuentan con horarios y exigencias abusivas, subcontratos con pésimas condiciones, enfermedades laborales que no se reconocen…", ha denunciado Julia Otero.

Para acabar con esta situación de precariedad, un colectivo de Barcelona que aglutina a estas trabajadoras, ha decidido poner en marcha un portal de reservas éticas.

Hablamos con Vania Arana, presidenta del sindicato "Las Kellys" y con Carmen Crespo, una de las empleadas, quienes nos han explicado esta iniciativa: "Los clientes de los hoteles podrán buscar donde alojarse en dicho portal web, en el que solo estarán disponibles aquellos hoteles que tratan dignamente a sus trabajadoras".

Por ello, mediante una campaña de crowdfunding, están tratando de recoger dinero para llevar a cabo su iniciativa y ya cuentan con 86.000 euros recaudados.

Algunos de los requisitos para añadir un hotel a su nuevo portal web son la contratación directamente por el hotel ya que, actualmente, no llegan ni al salario mínimo. También buscan que se cumplan los requisitos laborales que es "lo que nos impide trabajar dignamente", han manifestado las trabajadoras. Además, se han quejado de que trabajan por habitaciones y no por horas, así como que la retribución entre hombres y mujeres no es la misma.

"Queremos cambiar esta idea tan grosera y mercantilista que tenemos de turismo. Hay que anteponer la humanidad. Por eso creamos la central de reservas", han explicado Arana y Creso en "Julia en la Onda".