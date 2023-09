José Coronado: "Nunca me he considerado un machirulo, pero he vivido en una sociedad absolutamente machista"

Es uno de los actores sin los que no se puede entender el cine español. Le hemos visto hacer de todo y hoy en día, sigue trabajando sin parar.

Es José Coronado y esta semana estrena la película 'Verano en Rojo', un thriller en el que las pistas de dos crímenes, que aparentemente no tienen conexión, llevan a destapar los abusos sexuales en el seno de una orden religiosa.

En su nueva película, Coronado hace de un periodista "de la vieja guardia", un papel que no es nuevo para él.

En la serie 'periodistas', José Coronado y 'Luis Sanz' - su personaje- inspiraron a toda una generación de estudiantes. "Me permitió conocer bien el periodismo y darme cuenta de que los actores y los periodistas nos parecemos. Ambos nos llevamos el trabajo a casa".

Tanto le marcó su personaje en la serie que el actor confiesa que estuvo "a punto de matricularme en periodismo".

Después de más de tres décadas de carrera, Coronado asegura que sigue "disfrutando de su trabajo" y se considera un "afortunado": "Soy un privilegiado por el respeto y el cariño con el que me trata la gente".

Sobre sus inicios en el mundo de la interpretación, el actor comenta que al principio "tenía poco que ofrecer" más allá del físico. Pero poco a poco fue aprendiendo y acabó sacándose "el carné de actor" y el físico pasó a ser "un añadido".

"Entré en el oficio por azar, pero me enamoré de él al momento. Pasé muchos años aprendiendo y destrozando personajes, pero me salvó la voz y el físico", explica.

Coronado ha interpretado a muchos "galanes" en pantalla, con ese toque "chulesco" que le caracteriza. El actor confiesa que algo de eso había también en la vida real, y que, aunque nunca fue "un machirulo", ha vivido "en una sociedad absolutamente machista".

Por último, el actor opina sobre la polémica del momento: el beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso. "Me parece patético que alguien con su puesto actúe de esa forma, aunque me da mucha rabia que se politice y se saque todo de madre", señala.