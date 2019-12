José Bono: "No veo otra opción de gobierno que no pase por la abstención de ERC"

El libro de Bono va a competir en ventas con el de Rajoy, del que admite que "todavía no lo he leído, pero el mí no son unas memorias, es un diario y tienen una diferencia esencial".

"Lo que yo publico es lo que escribí cuando sucedían los hechos", nos cuenta Bono.

No solo hablo de mi mismo.

Fecho los textos.

No es solo anecdótico.

Está plagado de indiscreciones ajenas.

"Todo lo que cuento no se ha contado nunca" y hace especial mención de que "cuento cómo somos los políticos cuando no estamos ante un micrófono".

También nos cuenta y repasa todas sus anécdotas a lo largo de su vida política y la situación actual que se está viviendo en el país en este panorama.

En relación a los posibles pactos para la investidura destaca que "no veo otra opción de gobierno que no pase por la abstención de ERC" y respecto a las fechas opina que "ni Pedro Sánchez sabe cuando va a ser la investidura".

Sobre las declaraciones de García-Page declara que no va a "criticar ninguna opinión de García-Page porque es mas listo que yo, es el presidente de mi tierra y es un amigo". Añade que "todo lo que dice está muy cargado de razón y yo interpreto que lo que no quiere son disgustos con ningún tipo de acción".

Sobre el PP declara que "si el PSOE y el PP hubieran tenido más interés en acabar con Eta que en ganar las elecciones, hubiéramos acabado con el terrorismo mucho antes. Ahora le digo lo mismo".

Y por último sobre Podemos e Iglesias dice que "siempre me ha parecido muy extremista aunque de aquel Pablo Iglesias radical casi solo queda la coleta".