Jorge Cadaval: "Quien diga que no está comiendo durante el confinamiento, miente"

Jorge Cadaval es de los pocos que está aprovechando el confinamiento para ponerse más fuerte ya que "hago una hora al día de cardio", pero la tónica general es otra y "quien diga que no está comiendo, miente".

Las peluquerías vuelven a abrir, y por eso ha ironizado con los cortes de pelo que ha dejado el estar encerrado. "¿Has visto los desastres que se ha hecho alguna persona? Había un chiquillo que parecía que le había pegado su madre".

Este miércoles se emite una nueva entrega de 'El Paisano', el programa que presenta en el que pasa 48 horas en diferentes localidades con su gente. Hoy se emite el capítulo de La Rioja, pero destaca la etapa que ha pasado en Cataluña. "Me lo he pasado genial y me lo he pasado en grande".

