Joaquín Almunia: 'El euro es como los matrimonios antiguos: de una vez y para siempre'

El vicepresidente de la Comisión Europea ha comentado en Julia en la onda, diferentes aspectos de la actualidad económica como las previsiones del FMI para nuestra economía en 2013, sobre las que ha afirmado que deben tomarse con prudencia y servir para la reflexión. También se ha pronunciado sobre el futuro del euro sobre el que asegura que no puede imaginar “una zona euro que vaya a tener una fractura”. La posible independencia de Cataluña y el rescate a España han sido otros de los asuntos que ha abordado.

Joaquín Almunia, ha asegurado que para salir de la crisis hay que pasar por una fase de ajustes que es ineludible, afirmando que : ”hay que aplicar en el corto plazo políticas de ajuste y de austeridad”.

Comenta que Europa tiene mecanismos suficientes para responder a la situación actual pero que “esos mecanismos de solidaridad tienen que ser el complemento, pero no el sustituto de los esfuerzos que tiene que hacer cada país”.

Sobre el rescate opina que corresponde al Gobierno de España solicitarlo y “es quien tiene que valorar los pros y los contras”. Almunia no duda de la solidez del euro asegurando que “es como aquellos matrimonios antiguos, de antes del divorcio, que eran de una vez y para siempre. No me puedo imaginar, por ningún concepto, que la unión monetaria vaya a tener una fractura”.

Acerca de las previsiones realizadas por el FMI para nuestra economía en 2013 opina deben tomarse con prudencia, ya que están efectuadas en un escenario de máxima volatilidad

Almunia se ha referido también a las aspiraciones independentistas de Cataluña y ha aclarado la posición de la Unión Europea al afirmar que “si se produjese un hecho de esa naturaleza, una separación de una parte del territorio de un Estado miembro supone que esa parte deja de ser miembro de la Unión Europea. Eso es así según el Tratado y según las interpretaciones que se pueden hacer del Tratado”.