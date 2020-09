Isabel Coixet, Premio Nacional de Cine 2020: "Me he caído de la silla, no me lo esperaba"

Isabel Coixet ha sido distinguida por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Cine 2020 por su destacado su trayectoria, de más de tres décadas, por "abrir nuevos caminos en el cine español" y por "su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo", según indica el jurado.

La cineasta nos cuenta en Julia en la onda cómo se ha enterado de la noticia. Afirma que "ha sido el propio ministro de Cultura quien me ha llamado". Coixet nos cuenta la anécdota de la llamada recibido porque "pensaba que era la típica aseguradora que te llama con número largo. He estado a punto de no cogerlo".

31 años después de su primera película, 'Demasiado viejo para morir joven' le llega este galardón del que asegura que "no me lo esperaba". Y añade que "con todo el tema de la pandemia ya ni me acordaba del premio y me he caído de la silla al recibir la noticia".

En estos momentos la guionista y directora de cine se encuentra en período vacacional tras terminar el montaje de su última pelítucla, 'Nieva en Benidorm'. Explica que han seguido todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias para poder terminar el trabajo.

