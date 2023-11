Isabel Coixet y Laia Costa presentan la película "Un amor"

Una de las cineastas imprescindibles de nuestro cine regresa con una nueva cinta: "Un amor" - basada en la novela homónima de Sara Mesa- se centra en la historia de Nat, una traductora que lo deja todo para ir a vivir a un pequeño pueblo, en el que se encuentra y relaciona con varios perfiles masculinos. La protagonista de la película es Laia Costa, que inició su colaboración con Coixet en la serie 'Foodie Love".

Un radical cambio de vida

Desde entonces, ambas artistas han forjado un relación muy estrecha; Costa ha admitido que, en público, les da mucho corte halagarse, pero que, por separado, se deshacen en elogios la una con la otra. Aunque la película se llama "Amor", "no es amor romántico", explica Coixet, que ha buscado retratar la relación de la protagonista con una serie de conflictos que sufre al cambiar de vida e instalarse en una pequeña población donde todo el mundo sabe todo de todo el mundo. "Las dinámicas de poder y las cosas que a Nat le pasan le podrían haber pasado en una ciudad", explica Coixet que, sin embargo, afirma que en las grandes ciudades todo se difumina y hay más distracciones.

Julia ha preguntado a Costa sobre su personaje y otros que ha interpretado anteriormente, caracterizados por protagonizar radicales cambios de vida. Para la actriz, sin embargo, el conflicto de sus personajes no se relaciona con un cambio de hábitat:

"Tiene más que ver con el hastío, con el querer empezar de nuevo", ha declarado la actriz, que ha añadido que "el infierno a veces se lleva dentro, aunque te cambies de ciudad".

Microagresiones diarias

Julia opina que esta película, que refleja la relación de Nat con diferentes hombres, está llena de microagresiones machistas que hemos normalizado en nuestro día a día. Coixet entiende que haya muchos hombres que no comprendan estas agresiones, puesto que nunca han tenido que soportarlas. La más impactante de la película es la que ejerce un vecino frente a la protagonista, cuando le propone arreglarle el tejado a cambio de acostarse con ella.

Isabel Coixet ha admitido que, al leer ese párrafo en la novela original, se le pasaron muchas cosas de la cabeza. Coixet afirma que en su vida sí que le han interpuesto este tipo de "trueques", y Laia Costa ha matizado: "El trueque esta ahí, en muchas partes, de muchas formas".

El complejo personaje de Nat

David Martos, de Kinótico, afirma que esta propuesta de Coixet tendrá un buen recorrido en los festivales de premios. Aunque la directora y la actriz afirman que la película está teniendo en general una buena acogida, Coixet cita a Sara Mesa, que afirmó que Nat es uno de los personajes más odiados de la literatura española contemporánea. El personaje, por sus comportamientos aparentemente contradictorios, provoca adhesiones y, también, una total antipatía. Para Costa, entrar en la idiosincrasia de Nat ha supuesto "uno de los ejercicios más grandes que empatía" que ha hecho a lo largo de su carrera.

Isabel Coixet, por otro lado, ha teorizado que "las personas que no entienden a Nat no quieren entender parte de ellas mismas", pues el personaje comete errores y sufre la tensión entre la mente y el corazón que a tantas personas atormenta todos los días. "Un Amor", de Isabel Coixet, llega ese viernes 10 de noviembre a los cines.