Ignacio Revuelta: "Siempre son preferibles los donantes de riñón mayores a los jóvenes"

El Hospital Clínic de Barcelona ha logrado un hito al convertirse en el primero en España en realizar 1.000 trasplantes de riñón de donantes vivos. Charlamos con el responsable del Servicio Trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona, Ignacio Revuelta, que nos explica que las técnicas hoy en día han evolucionado mucho hasta el punto que cada vez son menos invasivas: "Ahora casi ni se nota que la persona se ha operado, ya que no se ven las heridas, lo que es muy positivo también desde el punto de vista estético".

Uno de los avances que más se ha practicado durante estos años es poder utilizar riñones de donantes vivos, teniendo en cuenta que esto permite acelerar el proceso y que no se deba esperar tanto para entrar en diálisis. Además, Revuelta también señala que un criterio que tienen en cuenta para poder seleccionar a estos donantes es la edad: "Preferimos a persona más mayores, ya que vivirán menos. En el caso contrario, el riesgo de que deje de funcionar es mayor porque vivirá más tiempo".

Las donaciones en España suelen hacerse entre personas conocidas, a excepción de los 'casos cruzados'. Esto consiste en que en las ocasiones donde dos parejas no son compatibles, se busca a otra para ver si entre ellos sí se puede". No obstante, no solo puede hacerse con dos, sino que se ha llegado a hacer con 6 parejas.

Un ejemplo en primera persona de esta técnica 'cruzada'

Conocemos el caso de José Esteban, un paciente que necesitó un riñón y su mujer, Mercedes Travé, se ofreció como donante, sin embargo, no eran compatibles. Por ello, tuvieron que buscar a otras parejas. Ambos señalan que sus vidas han cambiado mucho para mejor y que apenas notan el tener solo un riñón. Además, reconocen que su hija se ofreció para cedérselo a su padre, no obstante, no quisieron que fuera ella porque era muy joven.