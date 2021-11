Historias detrás de las herencias y los testamentos en el Día de los Fieles Difuntos

Es el Día de los Fieles Difuntos y hay lugares en el mundo donde se celebra con entusiasmo como en México, que desde 2018, este día es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Como pretexto, hablamos de las últimas voluntades de los difuntos, "aquellas que pueden llevar de cabeza a los vivos que quedan", ha dicho Carmen Juan.

Analizamos testamentos, herencias y otros actos notariales con la portavoz del Consejo General del Notariado y decana de los notarios andaluces, María Teresa Barea, y con Javier Ronda, uno de los autores del libro, "Notario de Guardia'', que recoge anécdotas de este colectivo formado en España por más de 3.000 profesionales.

"A la hora de repartir la herencia se saca lo mejor y lo peor de cada uno", ha asegurado Ronda.

Por su parte, Barea, ha contado su experiencia como notaria: "Como cualquier otro profesional que trabaja de cara al público, vivimos en nuestro despacho todo tipo de situaciones. Hay que decir que, por regla general, la inmensa mayoría de las personas que pasan por nuestro despacho son personas normales, correctas, educadas, agradables y que no plantean ningún tipo de problema. Pero es verdad que, de vez en cuando, nos ocurre que llega alguien no tan cordial o que tiene algún conflicto con el resto de familiares. En presencia del notario, suelen las personas moderarse, pero hay ocasiones en la que uno no puede evitarlo y presenciamos discusiones desagradables".

¿Se puede desheredar a un familiar?

A su vez, María Teresa, no ha explicado que se puede desheredar a alguien pero bajo unas condiciones: "En nuestro derecho común español, los testadores tienen ciertas limitaciones legítimas que son partes de la herencia que obligatoriamente han de ir a determinadas personas del círculo cercano de familiares. Partiendo de esa base, la desheredación es posible pero, según el Código Civil, no se puede desheredar a alguien sin motivo, solo por causas concretas como haber negado alimento al testador, haberlo injuriado, haberlo maltratado…, entre otras cosas".

"Notario de guardia"

Los periodistas, Javier Ronda y Marián Campra, han recopilado en su libro, "Notario de guardia", más de 200 anécdotas ocurridas en más de un centenar de notarías de todo el país.

Según Javier: "El libro pretende ser un manual de supervivencia", ha concluido.