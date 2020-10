García-Page: "Hasta que no acabemos con el virus no vamos a recuperar la economía"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, explica en 'Julia en la onda' que la pandemia derivará en "un nuevo esfuerzo de recuperación económica" y "hasta que no acabemos con el virus no vamos a recuperar la economía".

García-Page remarca la importancia de los fondos europeos, pues actuarán como una especia de "morfina financiera" y asegura que a España le "interesa que llegue cuanto más dinero mejor”.

Al hilo de lo económico, apunta que Sánchez "piensa que va a haber presupuestos", pero no tiene claro del todo quiénes le van a apoyar, pues va a presentar unas cuentas "lo más incluyentes posibles" que llegarán, según García-Page, con las primeras partidas de los fondos europeos. No obstante, duda que el PP los apoye.

Asimismo, resalta que "no se van a tocar los impuestos" y que lo que "de verdad" se va a repartir son estos fondos europeos. "Tenemos que pactarlo lo más posible entre todas las fuerzas políticas", apuntilla.

Haciendo mención a la polémica con la Monarquía, se muestra "satisfecho con el modelo Constitucional" y recuerda que "todos los poderes, en realidad, los tiene el presidente del Gobierno", por lo que el debate es si hay "lealtad o no a la Constitución" y quienes atacan a la Corona hoy, mañana pueden "atacar" a las autonomías. Además, asevera que "las dos estructuras que están verdaderamente preparadas para soportar el peso de la responsabilidad" son PP y PSOE.

Respecto a la reunión del próximo 26 de octubre entre la reunión del Gobierno con los presidentes regionales, a la que asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, opina que le parece lo correcto: "La Unión Europea hace bien en plantearse proximidad a las entidades regionales, porque si no resultaría un ente más alejado".

En este sentido, incide en que Europa "consiste en ir avanzando en la igualdad". "O vamos juntos o nos quedamos muy atrás", expresa, a la vez que determina que "en España todos los partidos tienen que apoyar al Gobierno de turno" cuando se trata de negociar con instituciones internacionales.

Preguntado por la gestión de Isabel Díaz-Ayuso en la Comunidad de Madrid, García-Page evita posicionarse porque no quiere "perjudicarla", ya que tienen una "magnífica relación". Aún así, resalta que "de la M30 para dentro hay un país y de la M30 para afuera, otro".

"He tenido la sensación de que ese tipo de recursos se hacen con las ganas de que no prosperen", remarca, a la vez que determina que "esto no se arregla por partes y hay que convivir con el virus" porque "a todos nos conviene que esto pase cuanto antes y es mejor que el sacrificio sea duro durante poco tiempo que sea más ligero y dure mucho más”. Asimismo, opina que, en general, "Occidente tuvo un cierto punto de ingenuidad" al principio de la pandemia.

Sobre el debate de la región que tendrá lugar el próximo miércoles, García-Page insiste en que girará en torno a "propuestas" y estará marcado por la pandemia, aunque opina que es "difícil" valorar la situación "cuando estamos en medio del curso".

En referencia a la agricultura, destaca que desde el Ejecutivo manchego se han pactado "un conjunto de medidas" on las que están "contentos", aunque reconoce que "todavía hay que recorrer camino". Aún así, remarca la capacidad de estas para evitar contagios entre los temporeros: "Estamos razonablemente satisfechos. Ha ido razonablemente bien".