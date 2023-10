Elisa Beni: "Le he dedicado la novela a la imaginación y a los que la tienen"

Las diferentes pronunciaciones de "Thule: El sueño del norte" la última novela de Elisa Beni que se podría pronunciar como lo harían los suecos "Ziule" o como lo prefiere Elisa y lo pronunciaba el propio Miguel de Cervantes "Tile", aunque "Tule" como lo pronunciará todo el mundo también lo da por válido, se refiere al paisaje mítico que los griegos situaban en el atlántico norte.

Estos paisajes compuestos por islas fantasmas que los navegantes iban avistando se reflejan en la portada náutica del libro que es del siglo XVII, la autora que sabe de navegación ha tenido la ayuda de un almirante para conocer la ubicación de estas islas a parte de todo aquello que se encontraba en estos lugares para darle verosimilitud y demostrar que "el amor al mar es mío".

Elisa ha dedicado tres años a escribir esta novela "llevo tres años viviendo en el atlántico norte, mientras estabais todos confinados yo estaba navegando sobre el Océano Atlántico viendo auroras boreales". Por ello, le ha "dedicado la novela a la imaginación y a los que la tienen, porque quienes no la tienen se ven obligados a vivir en la realidad".

La escritora y periodista ha querido reflejar en su obra hasta qué punto nuestra individualidad tiene autoridad bajo las decisiones de los políticos o quienes tienen el poder. Para ello, "me he querido ir en el tiempo y en el espacio pero como no puedo comprarme una isla me la he inventado" y situar la novela en los momentos previos a la II Guerra Mundial porque ser la gran desconocida en España debido a estar tan volcados con la Guerra Civil en aquel tiempo donde se estaban violando las normas.

Para novelas en las cuales la gente cuenta su propia vida y representa lo malo, la de Elisa Beni ha intentado ser luminosa a través de la belleza. Una luminosidad de la cual la autora espera que resulte una saga.