Doctor Roger Paredes: "El Remdesivir ha dado evidencias que demuestran su eficacia contra el Covid-19"

El doctor Roger Paredes nos cuenta que el Remdesivir es el medicamento que están usando en los hospitales de todo el mundo para combatir el coronavirus. Explica que "hemos visto un beneficio moderado mejor que al de tomar placebo. Son las primeras conclusiones en ensayos con humanos", "ha reducido el porcentaje de mortalidad".

Se ha demostrado que el virus en laboratorio funciona bien, pero "hay fármacos que funcionan en laboratorios y luego en humanos de no funciona". Explica que "se inyecta vía intravenosa", y el medicamento "está en los hospitales, no se puede comprar en una farmacia". Este fármaco fue "desarrollado para tratar el ébola cuando se probó in vitro se vio que era capaz de desinhibir el virus".