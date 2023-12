Cristina García Rodero: "La fotografía es hablar de la vida, y eso no pasa nunca de moda"

En 1973, la joven Cristina García Rodero no sabía que llegaría a convertirse en una de las fotógrafas más reconocidas de nuestro país: con 23 años, García Rodero recibió una beca de la fundación Juan March para documentar la vida y las costumbres de España, y durante 15 años retrató García Rodero las festividades y ritos de toda nuestra geografía, a través de fotografías que ya forman parte de la historia cultural de España. Varias décadas después, el documental "Cristina García-Rodero: la mirada oculta" describe la trayectoria de la fotógrafa, así como su concepción de la fotografía y del trabajo del reportero.

La ilusión se mantiene pese al paso de los años

"Tengo 74 años, pero sigo haciendo fotos porque tengo todavía ilusión por descubrir cosas nuevas, por mejorar mi trabajo, por vivir, por sentir", ha declarado la fotógrafa en los micrófonos de Julia en la Onda, donde ha afirmado que, quien vaya a ver el documental, cree que "al menos no se va aburrir", pues se trata de "una película muy viva" con imágenes de numerosas festividades de todo el mundo.

Sin embargo, la fotógrafa afirma que no se siente tan a gusto actuando delante de una cámara como fotografiando con su cámara: "Llevo 50 años estando detrás, y ese es mi sitio", ha afirmado García Rodero, que ha manifestado su intención de seguir ejerciendo su oficio: "Mientras tenga fuerzas voy a continuar", ha aseverado la fotógrafa, que a pesar de los achaques de la edad asegura que "cuando tienes un objetivo muy claro, sacas fuerzas de donde sea".

"Lo que tengo es fortaleza con los deseos", ha afirmado la fotógrafa, que ha añadido que tiene todavía "muchas cosas que hacer". Aunque ha admitido que con la edad en ocasiones pierdes una cierta confianza y seguridad, y que el esfuerzo físico es mayor, Cristina ha reivindicado la ilusión como motor de su trabajo: "Mientras haya ilusión, te sale energías de donde tú ni imaginas"

El secreto de una buena foto

En la entrevista, la veterana fotógrafa ha hablado sobre el oficio de captar instantes mediante la cámara, y ha dado algunos consejos: "Yo para fotografiar necesito emocionarme", ha declarado Cristina, que ha comentado lo importante que es fotografiar "con cariño". "Pasar desapercibido es lo mejor que te puede ocurrir", ha declarado la artista que, con el tiempo, se ha convertido en todo un referente de la fotografía en España.

Cristina García Rodero, con todo, evita los halagos, y a pesar de su éxito sigue siendo consciente de lo duro que es el mundo de la fotografía, donde es difícil abrirse paso: "Cada publicación es un triunfo", ha afirmado García Roedor, que es consciente de que "un libro que no tiene buena difusión no existe". Con todo, la fotógrafa ha reivindica el valor de su oficio, y ha declarado: "La fotografía es hablar de la vida, y eso no pasa nunca de moda".

La evolución de la "España Oculta"

García Rodero realizó un exhaustivo retrato de nuestro país en su libro "España Oculta", que la fotógrafa confirma que se reeditará el año que viene. La España fotografiada por Cristina García Rodero, sin embargo, ha cambiado mucho con los años: "En la mayoría de cosas ha mejorado", ha declarado la fotógrafa, que destaca como las festividades populares han pasado de considerarse sinónimos de incultura a valorados símbolos de identidad.

En la entrevista, la fotógrafa ha citado lo difícil que era viajar por las carreteras de la España de los 80 y los 90, aunque en los pueblos siempre se le recibía con una gran hospitalidad. García Rodero ha mencionado la figura de su maestro Antonio López, el famoso pintor, y ha explicado cómo terminó ella dedicándose a la fotografía y no a la pintura para evitar la soledad del pintor: mientras este pinta en su lienzo el blanco, ha reflexionado Cristina García Rodero, "El fotógrafo esta conociendo al mundo, está conociendo a la gente".