La Consejería de Salud andaluza afirma tener un sistema sanitario "perfectamente engrasado" gracias a la crisis de la listeria

Cuando Jesús Aguirre comenzó en la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía se encontró con la segunda alarma más grande de listeria después de Sudáfrica y que cumple un año. " A mí me dijeron que iba a ser complicado, pero nadie me dijo que iba a ser tan duro", dice el doctor.

Destaca la labor de su equipo, con el que lleva trabajando durante 10 años en un posible nuevo modelo sanitario y que entro todos "están intentando llevarlo". Ahora la consejería está trabajando desde el pasado 27 de enero en intentar luchar contra esta pandemia, "cuando ya vislumbraron que algo estaba pasando", pero que, según reconoce Aguirre, "jamás pensaron que iba a pasar esto". Ahora Andalucía también está luchando contra la fiebre del Nilo.

"Gracias a la listeria nos ha pillado con un sistema sanitario y a nivel de salud pública perfectamente engrasado", indica el consejero de Salud, y es que Andalucía el impacto de la primera ola fue importante, pero no "tan traumático" como en otras comunidades, ya que tuvieron una ocupación del 60% en su sistema hospitalario.

Ahora Andalucía es la segunda comunidad autónoma, junto con Asturias y Galicia, que menos casos tiene. Por lo que, según Aguirre, los brotes sucesivos que han ido acumulando en el tiempo "están controlados" y espera que tras la marcha de los turistas las cifras disminuyan en las próximas semanas.

No obstante, el consejero recalca que aunque los datos sean buenos, no hay que bajar la guardia. "El hecho de que estemos a la mitad de España no tiene que ser un motivo de gran alegría porque hay que compararlo también con el resto de los países europeos, y ahí vemos que tenemos muchos ámbitos de mejora".

Refuerzo en la atención primaria y los rastreos

Jesús Aguirre, que es médico de atención primaria, apunta que gran parte de su política sanitaria se basa en el fortalecimiento de la atención primaria, a pesar de lo que dice Podemos.

"El problema de primaria ahora mismo es que pensábamos que los brotes los íbamos a tener para octubre o noviembre", dice el consejero. Además, Aguirre indica que atención primaria también está llevando el rastreo de casos así como el tema de las residencias y los colegios, y reconoce "haber forzado mucho primaria en un momento en el que hay que darle el mes de vacaciones a médicos y enfermeros".

Y aunque quieran contar con más médicos, según el doctor no hay en la bolsa de trabajo, por lo que han ofertado una continuidad asistencial a la que se han acogido ya unos 5.000 sanitarios.

Respecto al rastreo, que se está haciendo efectivamente en la comunidad, la Escuela Andaluza de Salud Pública está dando formación a rastreadores de otras comunidades a 8.100 rastreadores "con una tecnología a nivel informática".