Carmen Valls, endocrina: "Falta una ciencia que atienda y visibilice bien lo que les pasa a las mujeres"

La endocrina Carmen Valls explica en 'Julia en la onda' a qué se debe la reedición de 'Mujeres invisibles para la ciencia', pues pretende "hacer un balance y aumentar la información que ya tenemos sobre si existe o no una ciencia de la diferencia".

Para la sanitaria, "falta una ciencia que atienda y visibilice bien lo que les pasa a las mujeres y les encuentren las causas" y todo se remonta a que "fueron excluidas de los trabajos de investigación". Por ello, en enfermedades como las cardíacas "se había obviado que la mujer pudiera padecerlas cuando son la primera causa de muerte en todos los países del mundo".

Carmen Valls lamenta que esto "ha continuado pasando en menor grado, pero todavía no se imparte igual en las facultades de Medicina". No obstante, señala que la situación de la mujer en la medicina mejoró con la ley de violencia de género y la ley de igualdad, que han cambiado "algunos puntos de la ley de Sanidad". "Ahora se deben incluir a las mujeres en los estudios y es obligatorio separar entre hombres y mujeres", remarca.

A pesar de ello, denuncia que los últimos estudios sobre cómo afecta la COVID-19 no distinguen entre hombres y mujeres, "por lo que no puedes saber si les pasa una cosa diferente". Así, asegura que los varones registran más mortalidad, mientras que las mujeres se contagian más. "La enfermedad está afectando más a las mujeres", explica, y también en más órganos del cuerpo.

Sin embargo, la endocrina se muestra optimista porque en los últimos 30 años sí se ha conseguido "que las revistas de medicina no aceptan trabajos que no diferencien por sexo".

Preguntada por si se ha avanzado en las facultades, cree que "no hemos conseguido todavía que asignaturas troncales incorporen la perspectiva de género", pero sí en estudios de Máster. "A mí no me explicaron que hubiera diferencias, sino que tuve que verlo", concluye.