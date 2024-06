Cándido Méndez: "Este Gobierno está trabajando al tantarantán"

Cándido Méndez ha sido un referente en el mundo sindical. El histórico secretario general de UGT ha publicado recientemente un nuevo libro, 'Por una nueva conciencia social. Pasado, presente y futuro del empleo en España'. "Hay creciente conciencia social. Lo que todavía no ha penetrado es que estamos ante un cambio brutal, radical, como consecuencia de ese objetivo de supervivencia de alcanzar la neutralidad climática. Se ha producido una revolución digital", afirma el exdirigente en 'Julia en la onda'.

Méndez también habla de la Transición como un periodo de "convergencia intergeneracional entre personas de opuestos bandos" y considera que esa etapa es "irrepetible" en la historia de España. En este sentido, compara las luchas internas en el PSOE de aquel entonces y de ahora: "Entonces había una confrontación que también era de dos visiones de ver España. Ahora veo otra diferencia, y es que los dirigentes actuales del PSOE y del Gobierno están en el día a día, trabajan con luces cortas, pero los veteranos no son presas de la nostalgia. Lo que intentamos es contribuir a asegurar un futuro mejor. Pienso en mis nietos y nietas".

Al ser preguntado por la ley de amnistía, Cándido Méndez no cree que haya una "conexión" entre el "cambio de clima de manera positiva" y lo que ha ocurrido con la normativa. "Apoyé públicamente los indultos, pero afectar al principio de igualdad ante la ley, con una ley que tiene trascendencia constitucional, no se puede plantear en función de hacer la necesidad de siete votos como una virtud", ha dicho, a lo que ha añadido que el Gobierno "trabaja al tantarantán" y se aleja de "hacer bien" otras cuestiones que considera básicas.

"Hay cuestiones que me importan, el problema de la vivienda, asegurar una mayor calidad del empleo, invertir adecuadamente los fondos... Quiero que se haga eso y se haga bien, pero no es así", ha comentado.

Además, se ha referido al auge de la extrema derecha en las elecciones europeas. "Me preocupa. La extrema derecha ha empezado a subir en las sociedades europeas, entre otras razones, porque se ha perdido la centralidad del trabajo. No podemos aceptar que se imponga la centralidad tecnológica", ha zanjado.

Por último, ha hablado sobre la dimisión de Yolanda Díaz: "Me ha sorprendido, porque la dimisión no se conjuga en los últimos tiempos. Está justificada, pero lo que me importa es ver las consecuencias".