El aviso del director de la Estación Biológica de Doñana: "Esta es una amenaza muy importante"

"Mi esperanza es que se cumpla la ley y eso pasa por que Bruselas ponga orden del desbarajuste que tenemos aquí desde hace años", señala Eloy Revilla, el director de la Estación Biológica de Doñana, sobre la "compleja" situación que vive el Parque Natural: "Es una situación muy complicada, porque el acuífero de Doñana del que depende el uso del agua de la comarca se está sobreexplotando. Se extrae más agua de la que entra y así desaparecen las zonas del paisaje que dependen de él. Durante años, la vegetación se convierte en vegetación terrestre".

Por ello, Revilla insiste en los cultivos ilegales son parte del área de la superficie que ocupa el acuífero, al mismo tiempo que reclama que las administraciones responsables se hayan informado debidamente: "Lo que deberían haber hecho es haber pedido informes técnicos para evaluar la viabilidad del proyecto y haberse coordinado con otros organismos. Tiene que haber informes de las otras administraciones, en este caso no los hay", ha dicho, a lo que ha añadido que esa documentación "falta y no nos permite saber si es factible lo que se plantea": "Se plantea un regadío en superficie cuando no se sabe si existe esa agua o no".

Sobre el trasvase, ha admitido que las tramitaciones de grandes proyectos son "complejas" y espera que tenga "prioridad", además de subrayar la llegada de las elecciones del 28 M: "Vamos a esperar a que sean las elecciones municipales y en ese momento esperaría que la cordura volviese y podamos coordinar las actuaciones en la comarca de Doñana. Es importante mantener el acuífero bien conservado y usarlo de manera sostenible". "El agua tiene un ciclo cerrado en el planeta, si la manejamos bien, la podemos usar indefinidamente", ha insistido el director de la Estación Biológica de Doñana.

La sentencia europea recalca que España "no está haciendo lo suficiente por proteger el mantenimiento de los hábitats", lo que está relacionado de manera directa con la explotación del acuífero: "Al agua le da igual que el agua que saques sea legal o ilegal, es el total de agua que sacas. Está muy claro lo que hay que hacer, que es reducir al máximo esa cantidad de agua. Es una situación muy compleja que no tiene solución fácil, no viene de ahora, y que va a requerir gran esfuerzo y tiempo para solucionarlo".

Por último, ha hablado del futuro del Parque Natural y si ha llegado un punto de no retorno que permita actuar sobre Doñana: "Doñana ha tenido numerosas amenazas. Esta es una muy importante, tiene que ver con cambios a gran escala. Yo creo que hay esperanza, Doñana va a seguir ahí, será diferente y depende de nosotros y que lo hagamos de manera menos arriesgada".