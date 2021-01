El aumento de oferta de alquileres no ha supuesto una bajada de precio: ¿qué explica esta paradoja?

¿Han bajado los alquileres? "No demasiado, en algunos lugares sí, en los que había una demanda más tensa sin han bajado un poco o han tendido a equilibrarse", explica la catedrática en Economía Paloma Taltavull. "Sin embargo, hay lugares donde la demanda no ha caído, los precios no han bajado", asegura.

Jaime Palomera, portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona, cree que el principal cambio que ha traído el coronavirus es que "se ha caído un tópico, el de que la vivienda turística no suponía un problema para la escasez de vivienda asequible". "En ciudades como Barcelona ha habido un incremento de la oferta de viviendas que estaban destinadas al alquiler turístico, aunque algunas lo hagan con alquileres fraudulentos por meses, otras están regresando al mercado residencial", considera.

La paradoja de la subida de los precios

"La oferta de vivienda en alquiler se ha duplicado y la demanda ha caído, muchos estudiantes extranjeros han dejado de estar en ciudades como Barcelona u otros trabajadores de temporada... ¿Cómo puede ser que si la oferta y la demanda caen los precios suben? Tiene que ver con que las personas tienen unas capacidades de negociación muy limitadas. Cambiarse de casa es muy difícil...", reflexiona Palomera.

¿Se puede hacer un alquiler de temporada? Nos explican que está reservado a viviendas que no van a ser permanentes, pero la realidad es que se hace para viviendas principales de mucha gente.