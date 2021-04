Así se vivió el accidente nuclear de Chernobyl y la caída de la URSS

Hace 35 años tuvo lugar el accidente nuclear en Chernobyl, cuyos efectos se siguen viendo en la actualidad. Sin embargo, una de sus consecuencias más directas fue la desaparición de la URSS. Charlamos con la escritora, Sara Gutiérrez, y la excorresponsal de Onda Cero, Eva Orúe, que nos explican que el régimen comunista de Gorbachov ocultó la explosión durante mucho tiempo y no lo hizo público hasta que sus efectos ya eran muy evidentes.

Así, el entonces líder de la URSS tardó 14 días en reconocerlo, por lo que ambas lo califican como "secretismo". Orúe aclara que el accidente se debió a 3 factores principalmente: "mala suerte, mala formación y el secretismo".

Gutiérrez, por su parte, reconoce que consideraba que este accidente supondría la eliminación de la 'perestroika', es decir, la reforma de la URSS por la que intentó abrirse a Occidente, así como de Gorbachov porque la sociedad no lo soportaba: "Pensábamos que el régimen iba a endurecerse de nuevo porque era lo que mucha gente solicitaba".

La crisis económica de la URSS

La vida en los últimos años de la URSS era muy dura, como por ejemplo, conseguir comida: "La gente no podía ir a hacer la compra, sino que iba con la cartilla de racionamiento y adquiría lo que podía. Incluso se llevaban cosas que no necesitaban porque otras personas lo harían y podríamos hacer un trueque", aclaran.

Por ello, los habitantes de la URSS no conocían la vida fuera de allí y pensaban que fuera se vivía peor, aunque no era así. Lo cierto era que las autoridades soviéticas sí podían vivir de forma lujosa, pero no los ciudadanos.

"Recuerdo que cuando yo fui a comprar comida, tuve que adquirir carne a un hombre en la calle porque no era posible hacerlo en las tiendas", añade Orúe.