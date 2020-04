Ana Belén: "No podemos quejarnos, pero nos preocupamos por el sector cultural que siempre está desprotegido"

"La idea es de Carlos Areces y Aníbal Gómez, que son encantadores y está todo hecho con mucho humor", nos cuenta Ana Belén. El propio Víctor Manuel aparece como técnico de iluminación en los créditos del videoclip. "Tendríamos que haber hecho un 'making-off' de cómo grabamos el vídeo", asegura Ana Belén.

Vídeoclip de Ojete Calor con Ana Belén: 'Agapimú'

"En este momento no hay que quejarse mucho, pero pensamos en nuestro sector cultural, que siempre trabaja en la cuerda floja... Está muy desprotegido", reflexiona la cantante madrileña sobre la crisis que se avecina. Asegura que "no habla por ella". "Claro que estamos preocupados, no sólo por la gente que actúa, por todos los trabajadores", dice.

La cantante madrileña asegura que al principio pensaba que iba a agobiarse por el confinamiento, pero ahora, admite: "Me falta tiempo, tengo tantas cosas que hacer...". "Cuando me doy cuenta ya son las ocho y salgo al balcón a aplaudir", cuenta Ana Belén, que asegura, se divide a la perfección las tareas domésticas con Víctor Manuel: él cocina de escándalo y ella limpia con precisión.