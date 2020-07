Ana, la abuela de las vías de Murcia, se recupera del cooronavirus: "Estoy muy bien, estaba más para allá que para acá"

Todos recordamos aquellos meses de protesta en la calle. En marzo, en las semanas más duras del coronavirus, supimos que se había contagiado del Covid y que ingresó en estado grave en el hospital. Ahora,“Estoy muy bien, yo estaba más para allá que para acá”.

Estuvo 10 días en la UCI, de los cuales, “no me enteré para nada”. Lo peor para ella fue lo que vino después, 42 días aislada . “Lo peor que pasé fue que tenía que estar e una habitación aislada. No quiero ni recordarlos. No quería morir sola, quería estar con mis hijos”.

Pero por suerte está recuperada y se muestra muy contenta por ello. “Me falta tener las piernas como las tenía, pero estoy muy bien, y lo que mejor, la lengua”. Se muestra muy agradecida por el cariño recibido. “Tengo mucho que agradecer, a médicos, limpiadoras... se portaron muy bien”.