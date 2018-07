El Gabinete: La reunión entre Rajoy y Mas

No habrá pacto fiscal

La reunión ha durado poco más de hora y media, tras esto Artur Mas se ha ido a la delegación catalana para dar la rueda de prensa. Allí ha dicho que el debate acerca del pacto fiscal no ha ido bien y que no es posible; ha añadido que se le ha ofrecido una mejora en el modelo de financiación. Moncloa ha emitido un comunicado por escrito del presidente del Gobierno, donde repite que el pacto fiscal no es compatible con la Constitución y ha ofrecido diálogo.

Luis Racionero cree que la sensación que ha tenido tras la reunión, es que Artur Mas está llevando a cabo una estrategia para ocultar otras. Elisa Beni no tiene claro si CIU va a recular más. Joan Ridao afirma que la hoja de ruta de Mas, del pacto fiscal, ha fracasado y que tiene que tomar un nuevo camino. Desde el punto de vista colectivo, cree que hay un cambio de rumbo en el independentismo y que se pudo ver el 11 de septiembre.